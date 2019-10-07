Синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине в течение недели будет переменчивой, ожидаются заморозки и переменные осадки, максимальная температура составит +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 7 октября, на всей территории страны ожидается прохладная погода. На западе дневная температура будет от +7 до +9, ночью от -1 до -3 градусов мороза. На севере без осадков: днем от +7 до +9 градусов, ночью от -1 до -3 градусов мороза. На востоке ожидается от +11 до +13 тепла, ночью температура опустится до +4…+6 градусов.

В столице в понедельник ожидается от +7 до +9, ночью столбик опустится до -2 градусов мороза.

Во вторник, 8 октября, на востоке Украины пройдет небольшой дождь, температура днем будет от +7 до +9 градусов тепла, ночью опустится до +3. В западных и северных регионах осадков не ожидается, дневная температура составит от +9 до +11 тепла, ночью от -1 до -3 градусов мороза. В центральной части страны днем температура ожидается от +8 до +10, ночью от -1 до -3 мороза. На юге Украины дневная температура ожидается от +9 до +11, ночью спадет до +3 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют днем от +9 до +11, а ночью заморозки до -2 градусов мороза.

В среду, 9 октября, в некоторых западных и северных областях пройдут мелкие дожди, температура воздуха поднимется до +12 +14 градусов, ночью столбик опустится до +3 +5, в некоторых областях заморозки до -1 -3. В центре и на востоке Украины солнечно, температура днем составит +10 +12 градусов, ночью -1 -3 градусов мороза. На юге также будет солнечная погода, дневная температура поднимется до +15 +17 градусов, ночью столбик термометра покажет от +3 до +5.

В Киеве в этот день будет облачно, температура днем от +9 до +11, ночью до -2 мороза.

В четверг, 10 октября, почти по всей территории страны пройдут мелкие дожди. В западных, центральных и северных областях ожидаются осадки, температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью от +6 до +8 тепла. На востоке Украины без осадков, дневная температура поднимется до +14 +16, ночью термометр покажет +4 +6 тепла. В некоторых южных областях также ожидаются мелкие дожди, температура днем будет от +17 до +19 градусов тепла, ночью от +9 до +11 тепла.

В столице днем мелкий дождь, температура от +13 до +15 градусов, ночью столбик опустится до +6 тепла.

В пятницу, 11 октября, по всей территории страны пройдут мелкие дожди. На западе синоптики прогнозируют днем от +13 до +15, ночью от +6 до +8 градусов. В центральных и северных областях дневная температура составит от +13 до +15 градусов, ночью опустится до +6 тепла. На востоке страны температура днем составит +14 +16 градусов, а ночью опуститься до +5 +7. В южных областях также пройдут мелкие дожди, максимальная температура днем до +19 градусов, ночью термометр покажет +8 +10 тепла.

В Киеве в этот день дожди, температура до +13 +15, ночью опустится до +8 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето. В октябре в некоторых регионах Украина ожидается теплая погода до +20 градусов тепла.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели просят не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах. Спасатели просят воздержаться от походов в горы, потому что в условиях ухудшения погоды легко сбиться с маршрута.