Синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Ожидаются заморозки и переменные осадки
Погода в Украине в течение недели будет переменчивой, ожидаются заморозки и переменные осадки, максимальная температура составит +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, в понедельник, 7 октября, на всей территории страны ожидается прохладная погода. На западе дневная температура будет от +7 до +9, ночью от -1 до -3 градусов мороза. На севере без осадков: днем от +7 до +9 градусов, ночью от -1 до -3 градусов мороза. На востоке ожидается от +11 до +13 тепла, ночью температура опустится до +4…+6 градусов.
В столице в понедельник ожидается от +7 до +9, ночью столбик опустится до -2 градусов мороза.
В Киеве синоптики прогнозируют днем от +9 до +11, а ночью заморозки до -2 градусов мороза.
В Киеве в этот день будет облачно, температура днем от +9 до +11, ночью до -2 мороза.
В четверг, 10 октября, почти по всей территории страны пройдут мелкие дожди. В западных, центральных и северных областях ожидаются осадки, температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью от +6 до +8 тепла. На востоке Украины без осадков, дневная температура поднимется до +14 +16, ночью термометр покажет +4 +6 тепла. В некоторых южных областях также ожидаются мелкие дожди, температура днем будет от +17 до +19 градусов тепла, ночью от +9 до +11 тепла.
В столице днем мелкий дождь, температура от +13 до +15 градусов, ночью столбик опустится до +6 тепла.
В Киеве в этот день дожди, температура до +13 +15, ночью опустится до +8 градусов тепла.
Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели просят не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах. Спасатели просят воздержаться от походов в горы, потому что в условиях ухудшения погоды легко сбиться с маршрута.