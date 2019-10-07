Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

Погода в Україні протягом тижня буде мінливою, очікуються заморозки і змінні опади, максимальна температура складе +19 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 7 жовтня, на всій території країни очікується прохолодна погода. На заході денна температура буде від +7 до +9, вночі від -1 до -3 градусів морозу. На півночі без опадів: вдень від +7 до +9 градусів, вночі від -1 до -3 градусів морозу. На сході очікується від +11 до +13 тепла, вночі температура опуститься до +4 +6 градусів.

У столиці в понеділок очікується від +7 до +9, вночі стовпчик опуститься до -2 градусів морозу.

У вівторок, 8 жовтня, на сході України пройде невеликий дощ, температура вдень від +7 до +9 градусів тепла, вночі опуститься до +3. У західних та північних регіонах опадів не очікується, денна температура становитиме від +9 до +11 тепла, вночі від -1 до -3 градусів морозу. У центральній частині країни температура очікується від +8 до +10, вночі від -1 до -3 морозу. На півдні України денна температура очікується від +9 до +11, вночі знизиться до +3 градусів тепла.

У Києві синоптики прогнозують вдень від +9 до +11, а вночі заморозки до -2 градусів морозу.

У середу, 9 жовтня, в деяких західних і північних областях пройдуть дрібні дощі, температура повітря підніметься до +12 +14 градусів, вночі стовпчик опуститься до +3 +5, в деяких областях заморозки до -1 -3. У центрі і на сході України сонячно, температура вдень становитиме +10 +12 градусів, вночі -1 -3 градусів морозу. На півдні також буде сонячна погода, денна температура підніметься до +15 +17 градусів, вночі стовпчик термометра покаже від +3 до +5.

У Києві в цей день буде хмарно, температура вдень від +9 до +11, вночі до -2 морозу.

У четвер, 10 жовтня, майже по всій території країни пройдуть дрібні дощі. В західних, центральних і північних областях очікуються опади, температура вдень становитиме від +13 до +15 градусів, вночі від +6 до +8 тепла. На сході України без опадів, денна температура підніметься до +14 +16, вночі термометр покаже +4 +6 тепла. У деяких південних областях також очікуються дрібні дощі, температура вдень від +17 до +19 градусів тепла, вночі від +9 до +11 тепла.

У столиці вдень невеликий дощ, температура від +13 до +15 градусів, вночі стовпчик опуститься до +6 тепла.

У п'ятницю, 11 жовтня, по всій території країни пройдуть дрібні дощі. На заході синоптики прогнозують вдень від +13 до +15, вночі від +6 до +8 градусів. У центральних і північних областях денна температура становитиме від +13 до +15 градусів, вночі опуститься до +6 тепла. На сході країни температура вдень становитиме +14 +16 градусів, а вночі опуститися до +5 +7. У південних областях також пройдуть дрібні дощі, максимальна температура вдень до +19 градусів, вночі термометр покаже +8 +10 тепла.

У Києві в цей день дощі, температура до +13 +15, вночі опуститься до +8 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, коли в Україну повернеться бабине літо. У жовтні в деяких регіонах України очікується тепла погода до +20 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що рятувальники просять не ходити в гори через різке похолодання в Карпатах. Рятувальники просять утриматися від походів у гори, тому що в умовах погіршення погоди легко збитися з маршруту.