Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні та завтра

Погода сьогодні і завтра в Україні навряд чи нагадуватиме звичну для зими погоду. Вдень очікується до +12 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Сьогодні та 2 січня дуже тепла без опадів погода з температурою вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, в Криму та західній частині місцями 13-15° тепла", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.

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