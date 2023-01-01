Синоптики дали прогноз погоды на сегодня и завтра

Погода сегодня и завтра в Украине вряд ли будет напоминать привычную для зимы погоду. Днем ожидается до +12 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Сегодня и 2 января очень теплая без осадков погода с температурой ночью 0-6° тепла, днем 6-12°, в Крыму и западной части местами 13-15° тепла", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

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