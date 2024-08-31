Синоптики дали прогноз на перший день осені

1 вересня в Україні буде без опадів. Максимально температура підніметься до 33°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Так, за даними синоптиків, в Україні буде без опадів. Температура вночі 15-20°, у південних областях до 23°; вдень 26-33°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Зокрема, згідно карти "Укргідрометцентру", 32° слід очікувати у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській областях. На заході вдень буде в більшості областей 29°, на Закарпатті 30°.

Погода в Україні 1 вересня (facebook.com/UkrHMC)

А ось вже вдень 2 вересня у південно-східній частині України місцями очікуються короткочасні дощі, грози.