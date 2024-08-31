Синоптики дали прогноз на перший день осені
1 вересня в Україні буде без опадів. Максимально температура підніметься до 33°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, за даними синоптиків, в Україні буде без опадів. Температура вночі 15-20°, у південних областях до 23°; вдень 26-33°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Зокрема, згідно карти "Укргідрометцентру", 32° слід очікувати у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській областях. На заході вдень буде в більшості областей 29°, на Закарпатті 30°.
Погода в Україні 1 вересня (facebook.com/UkrHMC)
А ось вже вдень 2 вересня у південно-східній частині України місцями очікуються короткочасні дощі, грози.
Погода в Україні
Останніми тижнями погода в Україні визначається новою хвилею спеки. Її синоптики прогнозували практично одразу після першої, яка накрила Україну у липні.
Друга хвиля спеки теж виявилася рекордною. Так, наприклад, 27 серпня в Києві максимальна температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8 градуса.
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