Синоптики дали прогноз на первый день осени
1 сентября в Украине будет без осадков. Максимальная температура поднимется до 33°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Температура ночью 15-20°, в южных областях до 23°; днем 26-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В частности, согласно карте "Укргидрометцентра", 32° следует ожидать в Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях. На западе днем будет в большинстве областей 29°, на Закарпатье 30°.
Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC)
А вот уже днем 2 сентября в юго-восточной части Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Погода в Украине
В последние недели погода в Украине определяется новой волной жары. Ее синоптики прогнозировали практически сразу после первой, которая накрыла Украину в июле.
Вторая волна жары тоже оказалась рекордной. Так, например, 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.
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