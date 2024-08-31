Синоптики дали прогноз на первый день осени

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 1 сентября (Getty Images)

1 сентября в Украине будет без осадков. Максимальная температура поднимется до 33°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Температура ночью 15-20°, в южных областях до 23°; днем 26-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В частности, согласно карте "Укргидрометцентра", 32° следует ожидать в Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях. На западе днем ​​будет в большинстве областей 29°, на Закарпатье 30°. Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC) А вот уже днем ​​2 сентября в юго-восточной части Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.