Синоптики дали прогноз на останній робочий тиждень грудня

Понеділок, 23 грудня

У понеділок, 23 грудня, Україна поділиться на три частини - одну частину накриє дощ зі снігом, друга залишиться сухою і третя опиниться під впливом дощів, як восени.

Сніг із дощем очікується в західних регіонах, і то не у всіх, а лише у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській. Сухо буде на більшій частині території країни, а дощі "зачеплять" Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, а на Сумщині та Полтавщині не виключені сніг із дощем.

Удень найтепліше буде на півдні, в Одеській області, до +8 градусів, у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях - до +7, найхолодніше буде на заході в межах -1...+1.

У Києві вночі -3...-1, удень 0...+2 градусів, дощів не очікується.

Погода в Україні 23 грудня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, дощова погода трохи зрушиться. Сніг із дощем накриє всі західні області, у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях імовірний дощ. В інших регіонах - сухо. Найтепліше вдень буде в Одеській і Донецькій областях, до +8 градусів.

Удень "мінус" імовірний на заході, але не у всіх регіонах - тільки у Львівській, Волинській, Чернівецькій областях і на Прикарпатті. У Києві буде без опадів, вночі 0...+2, удень +2...+4 градусів.

Погода в Україні 24 грудня (meteo.gov.ua)

Середа, 25 грудня

У середу, 25 грудня, на Різдво, опади пройдуть в Україні серединною смугою. Дощ зачепить увесь південь із Запорізькою областю, крім Криму, а сніг - увесь захід, крім Рівненської та Волинської областей.

Найтепліше буде в Криму, до +12, де опади не очікуються. На заході буде холодно, у більшості областей буде в межах +1...-1, як удень, так і вночі. У решті регіонів температура буде плюсовою цілодобово.

У Києві буде без опадів, -1...+1 вночі та максимально до +3 градусів удень.

Погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)

Четвер, 26 грудня

У четвер, 26 грудня, опади пройдуть на більшій частині території України. Зокрема, сніг імовірний на Прикарпатті, Закарпатті, у Чернівецькій області.

Без опадів очікується на Рівненщині, Житомирщині, Волині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Києві, у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

На решті території ймовірні дощі. Найтепліше вдень буде в Криму, до +8 градусів. Вночі мороз маскимально проявить себе на заході, до -3 градусів. У Києві без опадів, вночі до -1, вдень до +3 градусів.

Погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 27 грудня

У п'ятницю, 27 грудня, в Україні буде без опадів. При цьому, в більшості регіонів і вночі, і вдень, очікується хоча і невеликі, але "мінуси".

Плюсова температура вдень повноцінно втримається на півдні, у більшості областей максимально до +4 градусів. Вночі температура мінімально опуститься до -3 градусів. Такий мороз буде в більшості західних і центральних областей України.

У Києві без опадів, вночі в межах -1....-3 градусів, вдень 0...+2.

Погода в Україні 27 грудня (meteo.gov.ua)