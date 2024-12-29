Синоптики дали прогноз на новорічний тиждень в Україні

Погода перед Новим роком

У понеділок, 30 грудня, в Україні опадів не передбачається. Вночі очікується невеликий "мінус" - у більшості регіонів у межах -1..+1 градусів. Найхолодніше вночі буде на сході, до -3. У деяких регіонах (наприклад, на заході та півдні) навіть уночі буде плюсова температура.

Удень найтепліше буде на півдні з переходом на центр і на заході, до +5 градусів. Найхолодніше буде вдень на сході з переходом на Харківську та Сумську області, максимально до +3.

У Києві без опадів, вночі до +2, вдень - до +5 градусів.

Погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)

Погода на Новий рік

Погода на Новий рік в Україні явно відрізнятиметься від звичної. Так, у вівторок, 31 грудня, ні снігу, ні дощу не очікується. Температура битиме рекорди. Максимально вдень у Криму очікується до +8 градусів.

Вночі "мінус" проявиться тільки в кількох областях:

у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській -1...+1;

у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській -1...+1;

На Донеччині 0...-2 градусів.

У Києві без опадів, вночі до +2, вдень до +5 градусів.

У середу, 1 січня, опади проявлять себе в кількох регіонах. Так, дощ пройде смугою і ймовірний у Рівненській, Волинській, Житомирській, Києві, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Сніг із дощем "зачепить" Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську області. Вночі мороз ймовірний на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій, Харківській, Сумській областях, у межах -1...+1 градусів.

Удень максимально температура підніметься до +9 градусів, на півдні. У Києві дощ, уночі 0...+2, удень +5...+7 градусів.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня (meteo.gov.ua)

Погода після Нового року

У четвер, 2 січня, в Україні в частині регіонів пройдуть опади. Дощі ймовірні:

у Сумській, Чернігівській;

у Волинській, Рівненській, Хмельницькій;

на Житомирщині, у Києві, Київщині;

на Прикарпатті, Закарпатті;

у Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях.

Уночі практично в усіх регіонах очікується плюсова температура, за винятком Закарпаття, де в нічні години температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.

Удень в Україні також буде тепло, максимальну температуру можна буде "зловити", як не дивно, не тільки на півдні, а і на Прикарпатті, до +9 градусів. У Києві вдень імовірний дощ, уночі до +4, удень - до +7 градусів.

У п'ятницю, 3 січня, в Україні похолодає і подекуди пройде сніг із дощем, тож погода хоч трохи, але нагадуватиме зимову.

Сніг із дощем імовірний:

у всіх західних регіонах;

у Житомирській, Хмельницькій;

в Одеській, Миколаївській, Херсонській;

у Чернігівській та Сумській областях.

У всіх західних і в Хмельницькій областях (за винятком Закарпаття) температура збігатиметься і вдень, і вночі - у межах -1..+1 градусів. На решті території очікується плюсова температура протягом усієї доби.

Найтепліше вдень буде в Криму, до +7 градусів. У Києві буде без опадів, і вдень, і вночі в межах 0...+2 градусів.

Погода в Україні 2 і 3 січня (meteo.gov.ua)