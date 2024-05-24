Синоптики дали детальний прогноз на вихідні та підбили підсумки половини травня

Субота, 25 травня

У суботу, 25 травня, в Україні буде досить тепло, але без опадів не обійдеться. Дощі, причому відразу з грозами і без варіантів, варто чекати повсюдно в західних областях. Також така ж ситуація цілком ймовірна у Рівненській та Хмельницькій областях.

Вночі, незважаючи на "смачні" дощі, на заході буде +13...+15 градусів, тепліше на заході буде у Волинській області - +14...+16, і холодніше, ніж в інших, на Закарпатті та Чернівецькій області - у межах +12...+14 градусів.

В інших регіонах температура вночі теж "бігатиме". Наприклад, на півночі, у Сумській та Чернігівській областях, буде +9...+11 та +10...+12 градусів відповідно. Північ у цьому сенсі підтверджує свою назву. Хоча на Харківщині вночі буде так само холодно, як і на Сумщині. Трохи тепліше буде на сході, південному сході та у центрі. Найтепліше вночі буде на Одещині - до +17 градусів.

Вдень температура буде більш однорідною. На заході в межах +24..+26 градусів, як і в частині центру та на півдні. Найхолодніше вдень буде на сході, у Луганській та Донецькій областях +22...+24 градуси. У Криму, порівняно із рештою південних регіонів, теж буде не спекотно - +23...+25. Найтепліше вдень буде на Закарпатті та на Херсонщині - до +27 градусів.

У Києві в суботу без дощів, вночі +13...+15 градусів, вдень - +24...+26.

Прогноз погоди на 25 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Неділя, 26 травня

У неділю, 26 травня, опади перемістяться на південь. Тут також опади пройдуть з грозами. Більше ніде дощити не буде.

Нічні температури вочевидь підуть на спад. Зокрема:

на заході, в центрі в більшості регіонів +11...+13 (в Івано-Франківській +10...+12, Черкаській +9...+11 градусів);

на півночі та сході +10...+12 градусів;

на півдні та південному сході - +11...+13 градусів, місцями +13...+15.

Вдень погода на заході буде в межах +24...+26 градусів, у центрі та частково на півночі - +23...+25 градусів. Найхолодніше буде на сході та південному сході, наприклад:

у Харківській та Луганській областях - +21...+23 градуси;

у Донецькій та Дніпропетровській - +20...+22;

у Запорізькій - +19...+21 градусів.

Цікаво, що на півдні, зокрема, в Криму та на Херсонщині термометри покажуть теж +19...+21.

У Києві в суботу без дощів, вночі +12...+14 градусів, вдень - +23...+25.

Прогноз погоди на 26 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Підсумки половини травня 2024 в Україні

Зазначимо, що синоптики вже встигли підбити підсумки погоди у перші два тижні травня в Україні.

Так, за даними Укргідрометцентру, у першій декаді травня в Україні переважала прохолодна, часом холодна для середини травня, суха та вітряна погода. На більшій частині території країни відмічалися заморозки на поверхні ґрунту, висоті 2 см та у повітрі.

Як і перший тиждень травня, другий виявився однією з найсухіших за останні 30 років. Зокрема, у південних областях та прилеглих районах центральних і східних областей тривала грунтова засуха (запаси вологи в метровому шарі ґрунту понизилися до 50 мм і менше).