Синоптик о зимах в Украине: не исчезнут, но снежных дней будет все меньше

По словам синоптика, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха", - рассказал Кульбида.

Однако делать прогноз относительно наступления зимы в этом году синоптик не спешит, объясняя это так:

"Зима может быть и раньше, и позже, а затем отступить и снова прийти. Поэтому делать такие долговременные прогнозы рискованно и не правильно, потому что можно дезинформировать людей".