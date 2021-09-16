Синоптик про зими в Україні: не зникнуть, але сніжних днів буде все менше

За словами синоптика, кожні 10 років середня температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто за 20 років вона виросте майже на градус, а це дуже багато.

"І тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало при збереженні подібних тенденцій в температурі повітря", - розповів Кульбіда.

Однак робити прогноз щодо настання зими цього року синоптик не поспішає, пояснюючи це так:

"Зима може бути і раніше, і пізніше, а потім відступити і знову прийти. Тому робити такі довготривалі прогнози ризиковано і не правильно, бо можна дезінформувати людей".