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Синоптик про зими в Україні: не зникнуть, але сніжних днів буде все менше

Автор: Дмитро Левицький

Попри глобальні зміни клімату у світі, зими в Україні з часом не зникнуть. Однак сніжних днів для українців ставатиме все менше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами синоптика, кожні 10 років середня температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто за 20 років вона виросте майже на градус, а це дуже багато.

"І тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало при збереженні подібних тенденцій в температурі повітря", - розповів Кульбіда.

Однак робити прогноз щодо настання зими цього року синоптик не поспішає, пояснюючи це так:

"Зима може бути і раніше, і пізніше, а потім відступити і знову прийти. Тому робити такі довготривалі прогнози ризиковано і не правильно, бо можна дезінформувати людей".

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