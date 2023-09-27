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Синоптик не здивувала прогнозом на сьогодні. Коли українцям чекати погодних змін

Україна, Середа 27 вересня 2023 07:00
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Синоптик не здивувала прогнозом на сьогодні. Коли українцям чекати погодних змін Фото: похолодання прийде в Україну з 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 27 вересня буде "притарною", оскільки нічим особливо не відрізнятиметься від попередніх днів - така ж тепла і без опадів. Але чекати зміни погоди на осінню залишилося недовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"27 вересня, повсюди в Україні очікується суха тепла погода з температурою повітря +23...+29 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, у Києві також четвер обіцяє бути без дощів та теплим, і так аж до кінця місяця.

Коли погода зміниться

Як зазначила Діденко, з початком другого місяця осені, з 1 жовтня, в Україні "побільшає вологи та поменшає тепла". При чому температура повітря знизиться у відповідності до сезону і прийде атмосферний фронт з дощами.

Якою може бути погода в жовтні 2023 в Україні

Середня місячна температура в жовтні 2023 в Україні передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

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