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Синоптик розповіла про погоду на завтра, вказавши на важливий нюанс

Фото: якою буде погода в Україні 11 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 11 травня, в Україні опади будуть місцями. Із важливого - заморозків не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У суботу вночі очікується +4...+11 градусів, без заморозків, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13+18 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за її словами, на півдні та на Закарпатті буде до +22 градусів.

Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

У Києві 11 травня без істотних опадів, хіба часом збільшуватиметься хмарність, днем +15...+17 градусів.

Погода в Україні

Погода навесні 2024 року в Україні характеризується кількома "родзинками". Досить згадати про сильні дощі у квітні. Наприклад, 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів.

Також - заморозки у травні, які більше притаманні першому місяцю весни. Але незважаючи на кінець весни, що наближається, заморозки ще прогнозують і наприкінці травня.

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