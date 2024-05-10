Синоптик розповіла про погоду на завтра, вказавши на важливий нюанс

"У суботу вночі очікується +4...+11 градусів, без заморозків, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13+18 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за її словами, на півдні та на Закарпатті буде до +22 градусів.

Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

У Києві 11 травня без істотних опадів, хіба часом збільшуватиметься хмарність, днем +15...+17 градусів.

Погода в Україні

Погода навесні 2024 року в Україні характеризується кількома "родзинками". Досить згадати про сильні дощі у квітні. Наприклад, 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів.

Також - заморозки у травні, які більше притаманні першому місяцю весни. Але незважаючи на кінець весни, що наближається, заморозки ще прогнозують і наприкінці травня.