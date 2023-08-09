Синоптик розповіла про погоду на завтра та коли в Україну повернеться спека

"На заході України, а в другій половині дня та ввечері й на Лівобережжі очікується грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду. На решті території України переважатиме суха погода", - розповів він.

За словами Діденко, температура повітря розподілиться смугами. Так, на заході +20...+23 градуси, на сході +30....+34 градуси, на півдні +28...+33 градуси, на півночі +24...+27 градусів, у центральних областях +24+29, у Дніпропетровській області до +30 градусів.

Погода в Києві

У Києві в четвер опади малоймовірні, максимальна температура повітря буде "ніжитися в комфортних межах", +25 градусів.

"Кінець тижня в столиці буде холоднуватим, +19...+22 градуси, і з періодичними дощами", - додала синоптик.

Коли повернеться спека

За словами Діденко, вже з понеділка, 14 серпня, "літо схаменеться і організує знову спеку та сонячну погоду".

"І наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних "тридцяток". Взагалі, очікується в другій половині наступного тижня в Україні +30...+35, на півдні та сході до +35...+37 градусів", - констатувала синоптик.

Зазначимо, минулого тижня Україну захлиснула спека. Її епіцентр припав на 4-6 серпня. Саме на цей час збільшилося споживання електроенергії в Україні.

Вже 7 серпня Київ накрила сильну зливу з дощем та градом. Опади виявилися настільки багатоводними, що, наприклад, у Солом'янському районі у воді потопали навіть під'їзди, зчинився шкальний вітер.