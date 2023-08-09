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Синоптик рассказала о погоде на завтра и когда в Украину вернется жара

Фото: синоптик рассказала о погоде на завтра и когда в Украину вернется жара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в четверг, 10 августа, будет неоднородной. Местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидается грозовые дожди. При грозах есть вероятность шквалов и града. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - рассказал он.

По словам Диденко, температура воздуха распределится полосами. Так, на западе +20...+23 градуса, на востоке +30...+34 градуса, на юге +28...+33 градуса, на севере +24...+27 градусов, в центральных областях +24+29, в Днепропетровской области до +30 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет "нежиться в комфортных пределах", +25 градусов.

"Конец недели в столице будет холодноватым, +19...+22 градуса, и с периодическими дождями", - добавила синоптик.

Когда вернется жара

По словам Диденко, уже с понедельника, 14 августа, "лето опомнится и снова организует жару и солнечную погоду".

"И в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный плетень в сторону градусных "тридцаток". Вообще, ожидается во второй половине следующей недели в Украине +30...+35, на юге и востоке до +35". ..+37 градусов", - констатировала синоптик.

Отметим, на прошлой неделе Украину захлестнула жара. Ее эпицентр пришелся на 4-6 августа. Именно в это время увеличилось потребление электроэнергии в Украине. 

Уже 7 августа Киев накрыл сильный ливень с дождем и градом. Осадки оказались настолько многоводными, что, например, в Соломенском районе в воде утопали даже подъезды, поднялся шкальный ветер.

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