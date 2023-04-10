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Синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні опадів не очікується, хоча дуже тепло також не буде. Правда, дощі можливі у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На Великдень в Україні вночі очікується +5...+9 градусів, свіженько, думайте, що одягнути красиве тепліше, вдень 16-го квітня передбачається +9...+12 градусів", - розповіла вона.

Діденко додала, що дощі, при цьому, більш ймовірні тільки в західних областях.

Як повідомлялося раніше, погода на Великдень може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.

Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.

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