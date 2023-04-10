Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху, в Украине осадков не ожидается, хотя очень тепло тоже не будет. Правда, дожди возможны в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Диденко добавила, что дожди, при этом более вероятны только в западных областях.

"На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов, свежо, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, погода на Пасху может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.

Отметим, что в в Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.

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