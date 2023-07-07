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Синоптик розповіла про погоду в Україні на вихідних, попередивши про "важливий нюанс"

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні у вихідні 8-9 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні у вихідні, 8-9 липня, буде досить комфортною - спаде спека, але без дощів з грозами не обійдеться. Також варто зважити на "важливий нюанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

За словами Діденко, температура повітря впродовж дня у більшості областей України становитиме 8-9 липня "пречудові +23...+28 градусів", тож "спека вже втікатиме звідусіль".

"Лише завтра, в суботу, ще затримаються +30...+32 градуси подекуди на сході та південному сході", - зазначила вона.

За даними синоптика, дощі з грозами очікуються 8 липня на лівобережжі України, 9 липня у більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму пройдуть локальні грозові дощі.

Попередження від синоптика

Вихідними пориви північного вітру можуть досягати штормових значень, тобто, як зазначила Діденко, "по-людськи - буде сильний вітер".

Погода в Києві

У столиці субота та неділя очікуються переважно сонячними, із "комфортною" температурою повітря - +23...+26 градусів.

"Хіба що найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою. І все", - зазначила Діденко, додавши, що у Києві вихідні будуть вітряними, "задуватиме з півночі".

Погода на наступному тижні

На наступному тижні, за даними синоптика, спека "буде точно не в любимчиках в атмосфери".

"А у вівторок на півночі, на північному заході та в центральних областях взагалі "вдарять" холоди, 11 липня очікується т, страшно сказати, +18...+22 градуси", - попередила вона, додавши, що така погода протримається недовго.

Як повідомлялось, раніше синоптик Діденко вже попереджала по те, що послаблення спеки в Україні разом із літніми дощами прийде орієнтовно 7-8 липня.

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