RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных, предупредив о "важном нюансе"

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных 8-9 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине на выходных, 8-9 июля, будет достаточно комфортной - спадет жара, но без дождей с грозами не обойдется. Также стоит учесть "важный нюанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

По словам Диденко, температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять 8-9 июля "пречудесные +23...+28 градусов", поэтому "жара уже будет убегать отовсюду".

"Только завтра, в субботу, еще задержатся +30...+32 градуса кое-где на востоке и юго-востоке", - отметила она.

По данным синоптика, дожди с грозами ожидаются 8 июля на левобережье Украины, 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди.

Предупреждение от синоптика

В выходные порывы северного ветра могут достигать штормовых значений, то есть, как отметила Диденко, "по-человечески - будет сильный ветер".

Погода в Киеве

В столице суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с "комфортной" температурой воздуха - +23...+26 градусов.

"Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. И все", - отметила Диденко, добавив, что в Киеве выходные будут ветреными, "будет задувать с севера".

Погода на следующей неделе

На следующей неделе, по данным синоптика, жара "будет точно не в любимчиках в атмосфере".

"А во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, 11 июля ожидается, страшно сказать, +18...+22 градуса", - предупредила она, добавив, что такая погода продержится недолго.

Как сообщалось, ранее синоптик Диденко уже предупреждала о том, что ослабление жары в Украине вместе с летними дождями придет ориентировочно 7-8 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве