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Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та до кінця тижня

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 березня, на опади в Україні чекати не доводиться, температура повітря перебуватиме в діапазоні +15...+17 градусів. До кінця тижня очікується також тепла погода, але з можливими дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Опади, щоб якісь суттєві - навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю", - розповіла вона, додавши, що вітер буде південно-західний, невеликий або помірний.

Погода у Києві

Очікується +15...+17 градусів. Без істотних опадів. Вітер із південного заходу.

Погода до кінця тижня

За словами Діденко, надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.

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