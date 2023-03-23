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Синоптик рассказала о погоде на сегодня и до конца недели

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 марта, осадков в Украине ждать не приходится, температура воздуха будет находиться в диапазоне +15...+17 градусов. До конца недели ожидается теплая погода, но с возможными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Осадки, чтобы какие-то существенные - вряд ли, разве где облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью", - рассказала она, добавив, что ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

Ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер с юго-запада.

Погода до конца недели

По словам Диденко, в дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

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