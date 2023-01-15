Синоптик розповіла про погоду в перший день тижня

Тиждень розпочнеться в Україні вітряною погодою. Місцями буде дощ зі снігом, температура повітря не підніметься вище +4 градуса.

Погода в Україні

Вітер

"Пориви південного вітру досягатимуть штормових значень, тому уникайте тривалого перебування під хиткими конструкціями, високими будинками, старезними скрипучими тополями", - розповіла вона.

Температура

При цьому температура повітря 16 січня десь від -3... +4 градусів. Далі, за словами синоптика, буде тепліше.

Опади

Як розповіла Діденко, дощ, можливо з мокрим снігом, буде на заході, переважно мокрий сніг - на сході України.

"Всі решта - без істотних опадів", - додала синоптик.

Погода в Києві

"У Києві завтра сильний південний вітер. Без опадів. Максимально вдень +1...+3 градуси", - констатувала вона.