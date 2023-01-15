Синоптик розповіла про погоду в перший день тижня
Тиждень розпочнеться в Україні вітряною погодою. Місцями буде дощ зі снігом, температура повітря не підніметься вище +4 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Погода в Україні
Вітер
"Пориви південного вітру досягатимуть штормових значень, тому уникайте тривалого перебування під хиткими конструкціями, високими будинками, старезними скрипучими тополями", - розповіла вона.
Температура
При цьому температура повітря 16 січня десь від -3... +4 градусів. Далі, за словами синоптика, буде тепліше.
Опади
Як розповіла Діденко, дощ, можливо з мокрим снігом, буде на заході, переважно мокрий сніг - на сході України.
"Всі решта - без істотних опадів", - додала синоптик.
Погода в Києві
"У Києві завтра сильний південний вітер. Без опадів. Максимально вдень +1...+3 градуси", - констатувала вона.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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