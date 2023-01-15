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Синоптик рассказала о погоде в первый день недели

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 14:22
Синоптик рассказала о погоде в первый день недели Фото: синоптик дала прогноз погоды на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Неделя начнется в Украине ветреной погодой. Местами будет дождь со снегом, температура воздуха не поднимется выше +4 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.

Погода в Украине

Ветер

"Порывы южного ветра будут достигать штормовых значений, поэтому избегайте длительного пребывания под шаткими конструкциями, высокими домами, дряхлыми скрипучими тополями", - рассказала она.

Температура

При этом температура воздуха 16 января где-то от -3...+4 градусов. Дальше, по словам синоптика, будет теплее.

Осадки

Как рассказала Диденко, дождь, возможно, с мокрым снегом, будет на западе, преимущественно мокрый снег - на востоке Украины.

"Все остальные - без существенных осадков", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

"В Киеве завтра сильный южный ветер. Без осадков. Максимально днем +1...+3 градуса", - констатировала она.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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