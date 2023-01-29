Синоптик розповіла, коли до України повернеться "класична зима"
Відчутні морози в Україну повернуться, починаючи із суботи, 4 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сонця, звичайно, хочеться, проте зими попереду ще вистачатиме", - каже синоптик.
За її даними, з 4 лютого, ближче до наступних вихідних, "атмосфера обіцяє класичну зиму - сніг та виразніший мороз".
Як повідомлялось, в Україні снігові та морозні зими можуть повністю зникнути через глобальне підвищення температури. За останні роки середньорічна температура збільшилася на 1,6-1,7 градуса і якщо зростання температури буде продовжуватися і далі, то клімат істотно зміниться.
Відзначимо, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
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