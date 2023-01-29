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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется "классическая зима"

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 19:00
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется "классическая зима" Фото: украинцам рассказали, когда ждать ощутимых морозов
Автор: Наталия Гурковская

Ощутимые морозы в Украину вернутся, начиная с субботы, 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Солнца, конечно, хочется, однако зимы еще хватит", - говорит синоптик.

По ее данным, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, "атмосфера обещает классическую зиму - снег и более ясный мороз".

Как сообщалось, в Украине снежные и морозные зимы могут полностью исчезнуть из-за глобального повышения температуры. За последние годы среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса и если рост температуры будет продолжаться и далее, то климат существенно изменится.

Отметим, что в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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