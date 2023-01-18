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Синоптик розповіла, яких неприємних "сюрпризів" варто чекати від погоди сьогодні

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Україна, Середа 18 січня 2023 07:00
Синоптик розповіла, яких неприємних "сюрпризів" варто чекати від погоди сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром, на решті території без опадів також не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Опади

"На решті території України сьогодні також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани", - розповіла синоптик.

Вітер

За словами Діденко, практично повсюди в Україні передбачається сильний вітер, з штормовими поривами, до 15-22 м/с.

Температура

Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію - буде тепло, впродовж дня +6...+12 градусів, у південній частині +10..+15 градусів, на сході Україні +3...+8 градусів.

Погода в Києві

"У Києві в середу очікується сильний вітер. Періодично невеликий колючий дощ. Вдень +7...+10 градусів, ближче до вечері в межах +5...+7 градусів", - розповіла синоптик.

Як повідомлялось, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Водохреща в четвер, 19 січня.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.

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