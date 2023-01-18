Синоптик розповіла, яких неприємних "сюрпризів" варто чекати від погоди сьогодні
Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром, на решті території без опадів також не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Погода в Україні
Опади
"На решті території України сьогодні також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани", - розповіла синоптик.
Вітер
За словами Діденко, практично повсюди в Україні передбачається сильний вітер, з штормовими поривами, до 15-22 м/с.
Температура
Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію - буде тепло, впродовж дня +6...+12 градусів, у південній частині +10..+15 градусів, на сході Україні +3...+8 градусів.
Погода в Києві
"У Києві в середу очікується сильний вітер. Періодично невеликий колючий дощ. Вдень +7...+10 градусів, ближче до вечері в межах +5...+7 градусів", - розповіла синоптик.
Як повідомлялось, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Водохреща в четвер, 19 січня.
Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.
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