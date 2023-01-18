Синоптик розповіла, яких неприємних "сюрпризів" варто чекати від погоди сьогодні

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на сьогодні (Getty Images)

Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром, на решті території без опадів також не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.