Синоптик рассказала, каких неприятных "сюрпризов" стоит ждать от погоды сегодня

Сегодня в Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом. Погода будет усугубляться мощным штормовым ветром, на остальной территории без осадков также не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Осадки

"На остальной территории Украины сегодня также будет преобладать влажная погода, периодически дожди, от небольших до умеренных, туманы", - рассказала синоптик.

Ветер

По словам Диденко, практически повсюду в Украине предполагается сильный ветер, с штормовыми порывами, до 15-22 м/с.

Температура

Температура воздуха хоть как-то компенсирует некомфортную синоптическую ситуацию - будет тепло в течение дня +6...+12 градусов, в южной части +10...+15 градусов, на востоке Украины +3...+8 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве в среду ожидается сильный ветер. Периодически небольшой колючий дождь. Днем +7...+10 градусов, ближе к ужину в пределах +5...+7 градусов", - рассказала синоптик.