Синоптик розповіла, де в Україні сьогодні буде сонячно

Сьогодні, 5 грудня, в Україні після морозної ночі буде по-зимовому холодно, до +5 градусів вдень. Опади не очікуються, а на сході - навіть сонячно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.
"Сьогодні вдень максимальна температура повітря становитиме -2-5 градусів. На заході та півдні - знову тепліше, щонайвище від 1 морозу до 3 тепла. Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу", - розповіла вона.
За даними Діденко, опадів поки не видно - антициклон. А на сході України - навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення.
"Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ", - додала синоптик.
У столиці сьогодні очікується суха холодна вітряна погода. Вночі -6-9 градусів, вдень -2-4 градуси. Ожеледиця!
Як повідомлялось, средньомісячна температура листопада у Києві склала 3,1 градуса тепла, що вище за кліматичну норму на 0,5 градусів. Опадів було вдвічі більше за норму.
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