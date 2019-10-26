Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине ухудшится, в частности, в Волынской, Ровенской и Львовской областях в понедельник, 28 октября, начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

По данным синоптика, в воскресенье, 27 октября, в Украине будет тепло, без дождей и с туманами. Однако уже в понедельник, 28 октября, ожидается похолодание в Волынской, Ровенской и Львовской областях. По ее словам, во вторник, 29 октября, похолодание распространится на большинство областей Украины.

В Киеве завтра ожидается теплая погода, туманы, без осадков.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, погода будет прохладной, также ожидается туман. По данным украинских синоптиков, завтра ночью и утром стоит опять ожидать туман, лишь в северных областях туман будет местами. Осадки в воскресенье на территории Украины не прогнозируются.

Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов. На западе будет теплее, днем от +19 до +22. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, только на побережье морей сохранится температура до +12. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.