Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Она отмечает, что в пятницу в Украине продолжатся дожди в течение всего дня. Только в западных областях днем ожидается прекращение осадков.

Ветер будет порывистым. Температура воздуха ожидается низкой на Западе и Севере, а также в Винницкой и Черкасской области, днем +8+12 градусов.

На остальной территории еще побудет тепло, +13+18, а в Луганской области - до +20 градусов.

В Киеве 12 апреля - временами дождь, ветрено, +8, +9 градусов.

Ранее сообщалось, что погода 11 апреля будет теплой, однако во всех областях ожидаются дожди. Местами, кроме западных и северных областей, ожидаются грозы.

Сегодня также ожидается снижение температуры воздуха. В западных областях будет холоднее, +8-13 градусов, а в северных ожидается +11-16 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.