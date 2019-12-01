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Синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

Новости » Общество     01.12.2019 - 22:38
Синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине на следующей неделе ожидается снег и гололед

Погода в Украине со следующей недели начнется снегом и гололедом. Об это сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, "первый декабрьский неделю начнется в Украине настоящими зимними явлениями - снегом и гололедом".

Так, 2 декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от -2 до +2, на крайнем юге от +4 до +6 градусов.

В Киеве завтра еще без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около 0, вечером похолодает до -3 градусов.

Напомним, ранее в "Укргидрометцентре" заявили, что погода в Украине в понедельник, 2 декабря, ухудшится, в частности, в некоторых областях ожидается мокрый снег.

По данным синоптиков, 2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значений мокрый снег.

Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег На следующей неделе Украину засыплет снегом
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