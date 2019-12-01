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Синоптик розповіла, якою буде погода наступного тижня

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 22:38
Синоптик розповіла, якою буде погода наступного тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні наступного тижня очікується сніг та ожеледь

Погода в Україні з наступного тижня почнеться снігом і ожеледдю. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, "перший грудневий тиждень почнеться в Україні справжніми зимовими явищами - снігом і ожеледдю".

Так, 2 грудня сніг почнеться в західних областях, ближче до вечора понеділка сніг пошириться на схід, в Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську область і Київську. На решті території завтра поки буде без опадів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в Україні від -2 до +2, на крайньому півдні від +4 до +6 градусів.

У Києві завтра ще без опадів, проте ввечері є ймовірність мокрого снігу та снігу. Температура повітря протягом дня понеділка близько 0, ввечері похолодає до -3 градусів.

Нагадаємо, раніше в "Укргідрометцентрі" заявили, що погода в Україні в понеділок, 2 грудня, погіршиться, зокрема, в деяких областях очікується мокрий сніг.

Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг Наступного тижня Україну засипле снігом
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