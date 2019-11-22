Синоптик прогнозирует мороз и штормовой ветер на выходных

Погода в Украине на выходных сохранится холодной, ночью местами температура будет опускаться до -12 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Отмечается, что 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3-9 градусов, местами -9-12 градусов, а в дневные часы - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Высшим ожидается температура воздуха в западных областях: днем +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма +4+10 градусов.

"Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье", - отметила Диденко.

Однако осадков синоптик не прогнозирует. Только завтра в западных областях есть вероятность местами небольших осадков в виде снега. Однако это может вызвать гололедицу.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же будет порывистым. В ночные часы мороз до -4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

"Завтра, в годовщину Голодомора, Солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда будут зажигать свечи памяти. Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с поривчатим ветром", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Непогода сохранится до конца текущих суток.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 22 ноября в восточных областях Украины похолодает до -12 градусов, на остальной территории ожидаются заморозки до -7.