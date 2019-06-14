Синоптик попередила про спекотні вихідні в Україні

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При цьому у деяких регіонах очікуються грозові дощі

Погода в Україні 15-16 червня залишатиметься спекотною, температура повітря становитиме до +35 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

При цьому у деяких регіонах України очікуються грозові дощі.

"15-16 червня в Україні будуть спекотними, +30 +35 градусів. У Карпатах +25 +29 градусів, а ввечері просто рай - +15 +19 градусів. Дощі. Локальні, з грозами, на півночі та у Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території - сухо, сонячно", - поінформувала синоптик.

Діденко зазначила, що у столиці на вихідні також утримуватиметься спека - +30 +33 градуси. При цьому грозовий дощ можливий у Києві у суботу.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні сьогодні буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33.

Нагадаємо, погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня. За словами Діденко, з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А от мешканцям півдня і центральних областей доведеться терпіти 30-35-градусну спеку.