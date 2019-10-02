Синоптик предупредила о существенном ухудшении погоды на западе Украины

Погода в Украине 3 октября резко ухудшится, ожидаются дожди и похолодание до +11+17. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, завтра в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание. Впрочем, Диденко отмечает, что в других областях Украины будет тепло.

"Завтра похолодает в западных областях до +11+17 градусов. В большинстве областей будет где-то не лето, +17+24 градуса", - пишет она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра также без осадков, а температура воздуха достигнет +22+23, сообщает синоптик.

"Из ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем, кроме уже запада Украины, далее будут пуховики, шарфы у носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - добавила она, отмечая, что 4 октября уже похолодает.

Напомним, что сегодня, по данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, в Украине тепло, температура воздуха днем колеблется от +22 до +24. Дождей нигде нет.

Синоптики ранее сообщали, что в период с 30 сентября по 3 октября погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Дожди будут на востоке страны.