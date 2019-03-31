Синоптик попередила про зміну погоди

Ілюстративне фото (instagram.com/want_kiev)

Температура повітря знизиться та буде сильний вітер

Завтра погода в Україні дещо зміниться, подекуди температура вдень опуститься до +8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Повідомляється, що 1 квітня у західних та північних областях похолодає до +8+12 градусів.

"На півдні, сході та в більшості центру ще побуде сьогоднішня дуже тепла погода.

Опади малоймовірні, сонечко. Але внаслідок тиску холодного повітря з півночі посилиться вітер", - попередила Діденко.

У Києві першого квітня також температура повітря знизиться і становитиме близько +10 градусів. Опадів не буде, але буде сильний вітер.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, за даними синоптиків, 1 квітня в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі до +6 градусів, вдень до +14. У південній частині та східних областях до +20; в Карпатах протягом доби близько 0 градусів.

Раніше Діденко повідомляла, що 31 березня в Україні буде сонячно, ясно і тепло, однак вночі похолодає, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2 градусів.

РБК-Україна писало, що в неділю, 31 березня 2019, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.