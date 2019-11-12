Синоптик предупредила о штормовом ветре

Погода в Украине 13 ноября будет сухой, но с сильными порывами ветра. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду вечером ожидаются штормовые юго-восточные порывы ветра. При этом небольшие осадки ожидаются лишь на крайнем западе.

"В Украине один фронт вчера проскакал и пока притих - погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем западе подощит. А вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - написала Диденко.

Температура воздуха 13 ноября составит +11 +15 градусов, на юге и западе +14 +19, в Крыму до +20.

В Киеве синоптик прогнозирует сухую ветреную погоду. Днем температура воздуха будет в пределах +12 +14 градусов.

Напомним, 12 ноября в Украине прогнозируют туман, видимость 200-500 м, а также днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Температура воздуха днем составит +9+13, заморозков на ночь не будет.

Также сообщалось, что с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.