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Синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине

Lite » Стиль жизни 22.05.2020 - 15:15
Синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине вскоре сильно поменяется, но, к счастью, в лучшую сторону

Погода в Украине резко изменится уже на следующей неделе, когда в страну, наконец-то придет долгожданное потепление. Такую хорошую погодную новость дала синоптик Наталка Диденко в своем свежем прогнозе.

Ну а пока выходя на улицу, особенно в утреннее и вечернее время, лучше одеться потеплее, так как субботу и воскресенье влажная и холодная погода еще подержится.

Дожди 23 мая ожидаются в Центре, на Севере (местами), в южной части и в Харьковской области.

"На Запорожье, Луганской, Донецкой, Николаевской - без существенных осадков, разве какие-то локальные малые влажные очаги. На Западе завтра будет сухая, даже солнечная, передышка", - пишет Диденко в Facebook.

Дожди вернутся на Запад уже в воскресенье, 24 мая. Мокро будет также на Востоке, Днепропетровской и Запорожской областях. Вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны.

Воздух по-прежнему холодный. Ночью +3+8, возможны даже заморозки - на Западе, Севере и в Центре. Днем потеплеет до +11+17.

Ветер пока что остается северо-западным, порывистым, колючим, некомфортным.

В Киеве на выходных каких-то серьезных дождей не должно быть. Но локальные небольшие дожди могут быть. Ночью холодно - от +3 до +6, днем +12+16.

Ранее мы писали, что метеорологи дали не очень утешительный прогноз на лето в Украине.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Погода
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