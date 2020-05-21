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В Украине сильно испортится погода: синоптик показала новые карты

Lite » Стиль жизни 21.05.2020 - 15:54
В Украине сильно испортится погода: синоптик показала новые карты
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет сильно холодной, с мелким дождем и пронизывающим ветром

Погода в Украине завтра, 22 мая, сильно ухудшится. Сегодняшняя прохлада по сравнению с завтрашней синоптической ситуацией покажется летней жарой, ведь в страну идет порция холодного воздуха с мелким дождем и пронизывающим порывистым ветром.

"В Украине в пятницу ночью +2+8 градусов, на Западе и в Центре вероятные заморозки, днем +10+15 градусов, - пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер будет задувать с севера - некомфортный, порывистый. Вероятность дождей самая высокая в северо-восточной части Украины. А на остальной территории ожидаются локальные мелкие дожди, что будут чередоваться с прояснениями.

"В Киеве в пятницу холодно, днем не выше +10+13 градусов. Местные тонкие дожди возможны, но ничего существенного", - пишет синоптик и советует всем, кто выходит из дому, одеваться завтра потеплее.

В Украине сильно испортится погода: синоптик показала новые карты

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, когда украинцы могут рассчитывать на потепление и по-настоящему летнюю погоду в Украине. В этот период ожидаются температуры выше +20 градусов, но дожди продолжат идти.

Автор: Светлана Дудукало

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