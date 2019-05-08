Синоптик предупредила о дождях и грозах в Украине

Погода в Украине 9 мая: на востоке, в большей части центральных областей и на юге пройдут дожди, местами с грозами. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, 9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся.

"На остальной территории Украины - восток, большая часть центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет с северо-запада, порывистый", - говорится в сообщении.

Диденко сообщила, что температура воздуха повысится и в течение дня составит +14 +18 градусов, а на востоке и севере - до +20 градусов.

"Ночь, конечно, будет холоднее, +5 +9 градусов, на востоке +7 +13 градусов. В западных областях ночью холоднее, +1 +5 градусов, местами - внимание! - заморозки 0-3 градуса", - отметила она.

Синоптик написала, что в Киеве 9 мая ожидается потепление.

"В Киеве 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. Разве только к вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15 +18 градусов. К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечной есть разве что у ближайшей недели, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажные, с периодическими дождями", - добавила Диденко.

Напомним, погода в Украине 8 мая снова ухудшится, на левобережной части ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Как писало РБК-Украина ранее, Диденко предупредила о том, что на севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает.