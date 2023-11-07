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Синоптик потішила прогнозом на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 07:00
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Синоптик потішила прогнозом на сьогодні в Україні Фото: синоптик потішила прогнозом на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні буде тепло та майже без дощів. Лище на заході та ввечері у Житомирській області все ж можуть бути опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вівторок в Україні знову даруватиме комфортну, досить теплу погоду.Протягом дня температура повітря становитиме +12...+18 градусів", - розповіла вона.

Крім того, у більшості областей України буде сухо і навіть сонячно, лише в західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, які ввечері дійдуть до Житомирщини. Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.

У Києві сьогодні буде сухо та тепло, до +14 градусів,

Погода наближчими днями

За даними синоптика, надалі по тижню в Києві похолоднішає. У середу циклон із південного заходу принесе дощі. А в Карпатах навіть очікується мокрий сніг 8 листопада.

"Новий тиждень буде свіжим, із періодичними опадами, проте "нулів" все одно не видно на метеорологічному горизонті. Ми - в "плюсах", - констатувала Діденко.

Проте, як писало РБК-Україна, вже вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів. Детальніше - в матеріалі.

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