ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик порадовала прогнозом на сегодня в Украине

Украина, Вторник 07 ноября 2023 07:00
UA EN RU
Синоптик порадовала прогнозом на сегодня в Украине Фото: синоптик обрадовала прогнозом на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня будет тепло и без дождей. Лишь на западе и вечером в Житомирской области могут быть осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Вторник в Украине снова будет дарить комфортную, достаточно теплую погоду. В течение дня температура воздуха будет +12...+18 градусов", - рассказала она.

Кроме того, в большинстве областей Украины будет сухо и даже солнечно, только в западных областях местами пройдут небольшие дожди, которые к вечеру дойдут до Житомирщины. Ветер будет с юго-запада, небольшой или умеренный.

В Киеве сегодня будет сухая и теплая, до +14 градусов,

Погода в ближайшие дни

По данным синоптика, в дальнейшем по неделе в Киеве похолодает. В среду циклон с юго-запада принесет дожди. А в Карпатах даже ожидается мокрый снег 8 ноября.

"Новая неделя будет свежей, с периодическими осадками, однако "нулей" все равно не видно на метеорологическом горизонте. Мы - в "плюсах", - констатировала Диденко.

Однако, как писало РБК-Украина, уже днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков. Подробнее – в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
DAILY
Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику