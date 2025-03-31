Синоптик попередила про заморозки у квітні

За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.

Температура повітря 1-го квітня:

на півночі України очікується +8+12 градусів;

у західних областях +10+14 градусів;

у центральній частині +12+16 градусів;

у східних областях +14+17 градусів;

у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.

У Київ завтра очікуються дощі. Температура повітря у вівторок протягом дня буде до +11 градусів.

Заморозки в Україні

Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".

"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.

Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.

Погода у квітні 2025 в Україні

Раніше ми писали про те, що у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.