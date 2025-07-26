Синоптик попередила про наближення особливо спекотних днів у Києві: коли чекати

Погода в Україні

Найближчими днями в Україні пануватиме спекотна погода з температурою, що на півдні сягатиме +34+39 градусів, а місцями і до +40.

На сході та в центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів, на півночі очікується +27+32, а на заході - +24+29 градусів.

У неділю в західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, частково в Одеській та Черкаській областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

На решті території України збережеться суха погода.

30 липня спека почне спадати, окрім Лівобережжя, де вона збережеться. 31 липня очікується суттєве похолодання та послаблення спеки на півдні і сході країни.

Погода в Києві

У Києві 27 липня опадів не прогнозують, вдень температура підніметься до +30 градусів. Найспекотнішими днями стануть понеділок і вівторок, коли температура досягне +31+34 градусів.

У Києві 30 липня вдень температура коливатиметься близько +29 градусів, вечір буде прохолоднішим – близько +20 градусів.

За прогнозами, у середу ймовірні грозові зливи, тож варто заздалегідь подбати про захист від дощу.

Що робити під час спеки