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Синоптик предупредила о приближении особо жарких дней в Киеве: когда ждать

Фото: синоптики предупредили об особой жаре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве ожидаются особенно жаркие дни. Синоптики предупреждают о повышении температуры до +35 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине будет царить жаркая погода с температурой, которая на юге будет достигать +34+39 градусов, а местами и до +40.

На востоке и в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30+35 градусов, на севере ожидается +27+32, а на западе - +24+29 градусов.

В воскресенье в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, частично в Одесской и Черкасской областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

30 июля жара начнет спадать, кроме Левобережья, где она сохранится. 31 июля ожидается существенное похолодание и ослабление жары на юге и востоке страны.

Погода в Киеве

В Киеве 27 июля осадков не прогнозируют, днем температура поднимется до +30 градусов. Самыми жаркими днями станут понедельник и вторник, когда температура достигнет +31+34 градусов.

В Киеве 30 июля днем температура будет колебаться около +29 градусов, вечер будет прохладнее - около +20 градусов.

По прогнозам, в среду вероятны грозовые ливни, поэтому стоит заранее позаботиться о защите от дождя.

Что делать во время жары

  • Избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 17:00;
  • Пейте много чистой воды;
  • Носите светлую, легкую одежду и головной убор;
  • Держите дом прохладным - закрывайте окна и шторы;
  • Не перегружайте себя физически;
  • Избегайте алкоголя и кофе;
  • По возможности - находитесь в кондиционированных помещениях;
  • Принимайте прохладный душ несколько раз в день;
  • Особенно следите за самочувствием пожилых людей и детей.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил, что завтра в Украине ожидается адская жара до +38 градусов. На западе пройдут грозы с градом и шквалами.

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