Синоптик предупредила о приближении особо жарких дней в Киеве: когда ждать

В Киеве ожидаются особенно жаркие дни. Синоптики предупреждают о повышении температуры до +35 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В ближайшие дни в Украине будет царить жаркая погода с температурой, которая на юге будет достигать +34+39 градусов, а местами и до +40.
На востоке и в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30+35 градусов, на севере ожидается +27+32, а на западе - +24+29 градусов.
В воскресенье в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, частично в Одесской и Черкасской областях пройдут кратковременные грозовые дожди.
На остальной территории Украины сохранится сухая погода.
30 июля жара начнет спадать, кроме Левобережья, где она сохранится. 31 июля ожидается существенное похолодание и ослабление жары на юге и востоке страны.
В Киеве 30 июля днем температура будет колебаться около +29 градусов, вечер будет прохладнее - около +20 градусов.
По прогнозам, в среду вероятны грозовые ливни, поэтому стоит заранее позаботиться о защите от дождя.
Напомним, Укргидрометцентр предупредил, что завтра в Украине ожидается адская жара до +38 градусов. На западе пройдут грозы с градом и шквалами.
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