Синоптик пообіцяла хорошу зимову погоду на сьогодні в Україні. Що відомо

"На Миколая та в День найкращих у світі ЗСУ в Україні буде хороша зимова погода. Мороз вдень невеликий, -1...-3 градуси або близько 0", - розповіла Діденко.

Синоптик додала, що тепліше, до незначних "плюсів" буде у південній частині.

"Снігопади завтра не загрожують, переважатиме суха погода, лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи підсипле снігу, а на Одещині - невеликий дощ", - констатувала вона.

Щодо Києва, то у столиці сьогодні опадів не буде і "навіть можливе сонечко", але вітряно. Вдень 0...-2 градуси морозу.

Для довідки

День Святого Миколая 6 грудня

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

День ЗСУ

Щороку 6 грудня відзначається День Збройних Сил України, встановлений згідно з постановою Верховної Ради № 3528-XII від 19 жовтня 1993 року. Саме 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні Сили України".