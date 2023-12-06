ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик пообіцяла хорошу зимову погоду на сьогодні в Україні. Що відомо

Україна, Середа 06 грудня 2023 07:00
UA EN RU
Синоптик пообіцяла хорошу зимову погоду на сьогодні в Україні. Що відомо Фото: синоптик пообіцяла хорошу зимову погоду на День Святого Миколая 6 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 грудня, на День Святого Миколая, в Україні буде гарна зимова погода. Щоправда, загальне враження зіпсує наявність невеликих снігу та дощу у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На Миколая та в День найкращих у світі ЗСУ в Україні буде хороша зимова погода. Мороз вдень невеликий, -1...-3 градуси або близько 0", - розповіла Діденко.

Синоптик додала, що тепліше, до незначних "плюсів" буде у південній частині.

"Снігопади завтра не загрожують, переважатиме суха погода, лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи підсипле снігу, а на Одещині - невеликий дощ", - констатувала вона.

Щодо Києва, то у столиці сьогодні опадів не буде і "навіть можливе сонечко", але вітряно. Вдень 0...-2 градуси морозу.

Для довідки

День Святого Миколая 6 грудня

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

День ЗСУ

Щороку 6 грудня відзначається День Збройних Сил України, встановлений згідно з постановою Верховної Ради № 3528-XII від 19 жовтня 1993 року. Саме 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні Сили України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом