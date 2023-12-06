Синоптик пообещала хорошую зимнюю погоду на сегодня в Украине. Что известно

Сегодня, 6 декабря, в День Святого Николая, в Украине будет хорошая зимняя погода. Правда, общее впечатление испортит наличие небольших снега и дождя в трех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"На Николая и в День лучших в мире ВСУ в Украине будет хорошая зимняя погода. Мороз днем небольшой, -1...-3 градуса или около 0", - рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что теплее, до незначительных "плюсов" будет в южной части.

"Снегопады завтра не угрожают, будет преобладать сухая погода, только в Винницкой, Житомирской областях все же немного подсыплет снега, а в Одесской области - небольшой дождь", - констатировала она.

Что касается Киева, то в столице сегодня осадков не будет и "даже возможно солнышко", но ветрено. Днем 0...-2 градуса мороза.

Для справки

День Святого Николая 6 декабря

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

День ВСУ

Ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины, который установлен согласно постановлению Верховной рады № 3528-XII от 19 октября 1993 года. Именно 6 декабря 1991 года парламент принял закон "О Вооруженных Силах Украины".