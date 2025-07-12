Синоптик показала мапу спеки: де 12 липня буде найпрохолодніше

У західних областях прогнозується зовсім інша термічна картинка - температура повітря становитиме від +21 до +25 градусів. У північній частині України погода обіцяє комфортну літню паузу від спеки, вдень від +24 до +28 градусів.

У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині до +24, на Черкащині та Полтавщині до +29, у Кропивницькому з районами до +30, на Дніпропетровщині до +35 градусів.

У південній частині у суботу температура повітря становитиме до +33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму до+37 градусів.

Дощі з грозами сьогодні пройдуть місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

На решті території України - без опадів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні більшу частину доби буде суха погода, а вже надвечір у суботу пройде дощ з грозою. У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

"Хай вихідні будуть безпечними, а тим, у кого нема вихідних, хай наша підтримка і допомога будуть нагадуванням, що ми завжди думаємо про них діяльно", - пише Діденко.