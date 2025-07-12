Синоптик показала мапу спеки: де 12 липня буде найпрохолодніше

Сьогодні в Україні найспекотнішими будуть східні та південні області. Стовпчик термометра буде показувати до +38 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У західних областях прогнозується зовсім інша термічна картинка - температура повітря становитиме від +21 до +25 градусів. У північній частині України погода обіцяє комфортну літню паузу від спеки, вдень від +24 до +28 градусів.
У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині до +24, на Черкащині та Полтавщині до +29, у Кропивницькому з районами до +30, на Дніпропетровщині до +35 градусів.
У південній частині у суботу температура повітря становитиме до +33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму до+37 градусів.
Дощі з грозами сьогодні пройдуть місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині.
На решті території України - без опадів.
У Києві сьогодні більшу частину доби буде суха погода, а вже надвечір у суботу пройде дощ з грозою. У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.
"Хай вихідні будуть безпечними, а тим, у кого нема вихідних, хай наша підтримка і допомога будуть нагадуванням, що ми завжди думаємо про них діяльно", - пише Діденко.
Також ми писали, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.
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