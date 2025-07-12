Синоптик показала карту жары: где 12 июля будет прохладнее всего

В западных областях прогнозируется совсем другая термическая картинка - температура воздуха составит от +21 до +25 градусов. В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем от +24 до +28 градусов.

В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области до +24, в Черкасской и Полтавской областях до +29, в Кропивницком с районами до +30, в Днепропетровской области до +35 градусов.

В южной части в субботу температура воздуха составит до +33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма до +37 градусов.

Дожди с грозами сегодня пройдут местами в западных областях, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

На остальной территории Украины - без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня большую часть суток будет сухая погода, а уже к вечеру в субботу пройдет дождь с грозой. В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

"Пусть выходные будут безопасными, а тем, у кого нет выходных, пусть наша поддержка и помощь будут напоминанием, что мы всегда думаем о них деятельно", - пишет Диденко.